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UEFA növbəti dəfə "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib

UEFA növbəti dəfə "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib UEFA növbəti dəfə "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib.
Futbol
3 Oktyabr , 2022 17:20
UEFA növbəti dəfə Qarabağla bağlı paylaşım edib

UEFA növbəti dəfə "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, Avropa Liqasının rəsmi tviter səhifəsində "köhlən atlar"ın Azərbaycan Premyer Liqasındakı uğurlu çıxışı vurğulanıb.

Paylaşımda Ağdam klubunun ardıcıl 7 matçda qələbə qazandığı və ölkə çempionatında dominantlıq etdiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Premyer Liqanın son turunda "Azersun Arena"da "Neftçi"ni 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

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