UEFA növbəti dəfə "Qarabağ"la bağlı paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, Avropa Liqasının rəsmi tviter səhifəsində "köhlən atlar"ın Azərbaycan Premyer Liqasındakı uğurlu çıxışı vurğulanıb.
Paylaşımda Ağdam klubunun ardıcıl 7 matçda qələbə qazandığı və ölkə çempionatında dominantlıq etdiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" Premyer Liqanın son turunda "Azersun Arena"da "Neftçi"ni 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Qarabağ continue to dominate— UEFA Europa League (@EuropaLeague)
7 league games, 7 wins
@FKQarabagh| #UEL pic.twitter.com/MBpia4KJph October 3, 2022