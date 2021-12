UEFA "Qarabağ"ın qapıçısını fərqləndirib

UEFA Konfrans Liqasında çıxış edən klubların 4 qapıçısı fərqləndirilib.

"Report"un yarışın rəsmi tviter səhifəsinə istinadən məlumatına görə, onların arasında "Qarabağ"ın qolkiperi Şahruddin Məhəmmədəliyev də var.

"Dörd əla qurtarış, hansını bəyəndiniz?" sualının ünvanlandığı postda 26 yaşlı oyunçu ilə yanaşı, Danimarka "Kopenhagen"indən Kamil Qrabara, Sloveniya "Mura"sından Marko Zalokar və Almaniyanın "Union Berlin" komandasından Frederik Rönnovun "seyv"ləri də yer alıb.

Məhəmmədəliyevin VI turda İsveçrədə "Bazel"lə görüşdəki qurtarışı ön plana çıxarılıb.

Qeyd edək ki, qarşılaşma "Bazel"in 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.