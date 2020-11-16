UEFA Millətlər Liqası: İtaliya və Belçika yığmaları qələbə qazandı

UEFA Avropa Liqasında V turun növbəti görüşləri keçirilib. "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 3 Liqada 18 qarşılaşmadan biri baş tutmayıb.
Rumıniya ilə səfər matçına Norveç yığması futbolçularından birinin COVID-19 testinin müsbət nəticələnməsi səbəbindən yollanmayıb. Oyunun taleyinə dair qərarı UEFA İntizam Komitəsi verəcək.
17 oyunun yekununda öz qruplarında sonuncu yeri tutacağı dəqiqləşən Bosniya və Herseqovina ilə İslandiya B Liqasına, Estoniya isə D Liqasına enib.
Bundan başqa İngiltərə Belçikaya uduzaraq, qrup lideri kimi yarımfinala yüksəlmə şansını itirib.
UEFA Millətlər Liqası
V tur
15 noyabr
A Liqası
1-ci qrup
21:00. Niderland - Bosniya və Herseqovina - 3:1
Qollar: Corcinyo Veynaldum, 6; 14. Memfis Depay, 55 - Smail Prevlyak, 63
23:45. İtaliya – Polşa - 2:0
Qol: Jorjinyo, 27 (pen.). Domeniko Berardi, 84
Qırmızı vərəqə: Yatsek Qoralski, 77 (Polşa)
Xal durumu: İtaliya - 9, Niderland – 8, Polşa – 7, Bosniya və Herseqovina - 2
2-ci qrup
23:45. Danimarka - İslandiya - 2:1
Qollar: Kristian Eriksen, 12 (pen.); 90+2 (pen.) - Vidar Kyartasson, 85
23:45. Belçika - İngiltərə - 2:0
Qollar: Yuri Tilemans, 10. Dris Mertens, 24
Xal durumu: Belçika - 12, Danimarka - 10, İngiltərə - 7, İslandiya - 0
B Liqası
1-ci qrup
23:45. Rumıniya - Norveç - OYUN BAŞ TUTMAYIB.
23:45. Avstriya - Şimali İrlandiya - 2:1
Qollar: Luis Şaub, 81. Adrian Qrbiç, 87 - Coş Magennis, 75
Xal durumu: Avstriya - 12, Norveç – 9, Rumıniya – 4, Şimali İrlandiya - 1
2-ci qrup
18:00. Slovakiya – Şotlandiya - 1:0
Qol: Yan Qrequş, 32
23:45. Çexiya – İsrail - 1:0
Qol: Vladimir Darida, 7
Qırmızı vərəqə: Hatem Abdel Əhməd, 81 (İsrail)
Xal durumu: Şotlandiya – 10, Çexiya - 9, İsrail - 5, Slovakiya – 4
3-cü qrup
21:00. Türkiyə - Rusiya - 3:2
Qollar: Kenan Karaman, 26. Cengiz Ünder, 32. Cenk Tosun, 52 (pen.) - Denis Çerışev, 11. Daler Kuzyayev, 57
Qırmızı vərəqə: Andrey Semyonov, 24 (Rusiya)
23:45. Macarıstan - Serbiya - 1:1
Qollar: Jolt Kalmar, 39 - Nemanya Radonyiç, 17
Xal durumu: Rusiya - 8, Macarıstan - 8, Türkiyə - 6, Serbiya - 3
4-cü qrup
21:00. Uels - İrlandiya - 1:0
Qol: Devid Bruks, 67
Qırmızı vərəqə: Ceff Hendrik, 90+4 (İrlandiya)
21:00. Bolqarıstan – Finlandiya - 1:2
Qollar: Dimitar İliyev, 68 - Teemu Pukki, 7. Robin Lod, 45+1
Xal durumu: Uels - 13, Finlandiya - 12, İrlandiya - 2, Bolqarıstan - 1
C Liqası
2-ci qrup
18:00. Şimali Makedoniya – Estoniya - 2:1
Qollar: İvan Triçkovski, 29. Vlatko Stoyanovski, 68 - Rauno Sappinen, 52
21:00. Gürcüstan – Ermənistan - 1:2
Qollar: Valeri Kazaişvili, 65 (pen.) - Gevorq Qazaryan, 33. Sargis Adamyan, 86
Xal durumu: Şimali Makedoniya - 9, Ermənistan - 8, Gürcüstan - 6, Estoniya - 2
3-cü qrup
23:45. Moldova – Yunanıstan - 0:2
Qollar: Kostas Fortunis, 32. Tasos Bakasetas, 41
23:45. Sloveniya - Kosovo - 2:1
Qollar: Yasmin Kurtiç, 63. Yosip İliçiç, 90+4 (pen.) - Vedat Muriç, 58
Xal durumu: Sloveniya - 13, Yunanıstan - 11, Kosovo - 2, Moldova - 1
4-cü qrup
21:00. Albaniya - Qazaxıstan - 3:1
Qollar: Sokol Çikalleşi, 16. Ardian İsmayli, 23. Rey Manay, 63 (pen.) - Aybol Abiken, 25
21:00. Belarus – Litva - 2:0
Qollar: Yevgeni Yablonski, 5. Maks Ebonq, 20
Xal durumu: Belarus - 10, Albaniya - 8, Litva - 5, Qazaxıstan - 4.