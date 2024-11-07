UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək

UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində bu gün III turun oyunları keçiriləcək.
“Report”un məlumatına görə, İtaliyanın “Fiorentina” klubu səfərdə APOEL-in (Kipr) qonağı olacaq.
Türkiyənin “Başakşəhər” komandası Danimarkada “Kopenhagen”lə üz-üzə gələcək. İspaniya təmsilçisi “Betis” isə doğma meydanda Sloveniya “Sele”si ilə qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
III tur
7 noyabr
18:30. “Vikinqur” (İslandiya) - “Borats” (Bosniya və Herseqovina)
21:45. “Gent” (Belçika) - “Omoniya” (Kipr)
21:45. “Legiya” (Polşa) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)
21:45. HJK (Finlandiya) - “Olimpiya” (Sloveniya)
21:45. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) - TNS (Uels)
21:45. “Petrokub” (Moldova) - “Rapid” (Avstriya)
21:45. TSK (Serbiya) - “Luqano” (İsveçrə)
21:45. Pafos (Kipr) - “Astana” (Qazaxıstan)
00:00. “Çelsi” (İngiltərə) - Noa (Ermənistan)
00:00. “Kopenhagen” (Danimarka) - “Başakşəhər” (Türkiyə)
00:00. LASK (Avstriya) - “Serkl Brügge” (Belçika)
00:00. “Betis” (İspaniya) - “Sele” (Sloveniya)
00:00. “Yurqorden” (İsveç) - “Panatinaikos” (Yunanıstan)
00:00. APOEL (Kipr) - “Fiorentina” (İtaliya)
00:00. “Vitoriya” (Portuqaliya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya)
00:00. “Harts” (Şotlandiya) - “Haydenhaym” (Almaniya)
00:00. “Yagelloniya” (Polşa) - “Molde” (Norveç)
00:00. “Larne” (Şimali İrlandiya) - “Sankt-Qallen” (İsveçrə)
Qeyd edək ki, Konfrans Liqasında IV tura noyabrın 27-də start veriləcək.