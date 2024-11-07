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UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək

UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun bütün oyunları bu gün keçiriləcək.
Futbol
7 Noyabr , 2024 10:53
UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində III turun oyunları keçiriləcək

UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində bu gün III turun oyunları keçiriləcək.

“Report”un məlumatına görə, İtaliyanın “Fiorentina” klubu səfərdə APOEL-in (Kipr) qonağı olacaq.

Türkiyənin “Başakşəhər” komandası Danimarkada “Kopenhagen”lə üz-üzə gələcək. İspaniya təmsilçisi “Betis” isə doğma meydanda Sloveniya “Sele”si ilə qarşılaşacaq.

UEFA Konfrans Liqası

Liqa mərhələsi

III tur

7 noyabr

18:30. “Vikinqur” (İslandiya) - “Borats” (Bosniya və Herseqovina)

21:45. “Gent” (Belçika) - “Omoniya” (Kipr)

21:45. “Legiya” (Polşa) - “Dinamo” (Minsk, Belarus)

21:45. HJK (Finlandiya) - “Olimpiya” (Sloveniya)

21:45. “Şemrok Rovers” (İrlandiya) - TNS (Uels)

21:45. “Petrokub” (Moldova) - “Rapid” (Avstriya)

21:45. TSK (Serbiya) - “Luqano” (İsveçrə)

21:45. Pafos (Kipr) - “Astana” (Qazaxıstan)

00:00. “Çelsi” (İngiltərə) - Noa (Ermənistan)

00:00. “Kopenhagen” (Danimarka) - “Başakşəhər” (Türkiyə)

00:00. LASK (Avstriya) - “Serkl Brügge” (Belçika)

00:00. “Betis” (İspaniya) - “Sele” (Sloveniya)

00:00. “Yurqorden” (İsveç) - “Panatinaikos” (Yunanıstan)

00:00. APOEL (Kipr) - “Fiorentina” (İtaliya)

00:00. “Vitoriya” (Portuqaliya) - “Mlada Boleslav” (Çexiya)

00:00. “Harts” (Şotlandiya) - “Haydenhaym” (Almaniya)

00:00. “Yagelloniya” (Polşa) - “Molde” (Norveç)

00:00. “Larne” (Şimali İrlandiya) - “Sankt-Qallen” (İsveçrə)

Qeyd edək ki, Konfrans Liqasında IV tura noyabrın 27-də start veriləcək.

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