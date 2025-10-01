UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası ardıcıl ikinci oyunda uduzub
Futbol
- 01 oktyabr, 2025
- 15:49
"Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında ikinci matçına çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv bu gün Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
"Azərsun Arena"da gerçəkləşən qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə bitib - 5:0.
Qeyd edək ki, U-19 I turda səfərdə Portuqaliyanın "Benfika" komandasına 1:7 hesabı ilə uduzub. "Kopenhagen" isə evdə Almaniya təmsilçisi "Bayer 04"ə məğlub olub - 0:2.
