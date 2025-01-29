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UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vurulacaq

UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vurulacaq UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vurulacaq.
Futbol
29 Yanvar , 2025 09:57
UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vurulacaq

UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vurulacaq.

"Report"un məlumatına görə, VIII turun bütün matçları eyni saatda start götürəcək.

18 qarşılaşmadan sonra 1/8 finalın və pley-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək.

UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi

VIII tur

29 yanvar
00:00. "Aston Villa" (İngiltərə) - "Seltik" (Şotlandiya)
00:00. "Barselona" (İspaniya) - "Atalanta" (İtaliya)
00:00. "Bayer 04" (Almaniya) - "Sparta" (Çexiya)
00:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Slovan" (Slovakiya)
00:00. "Brest" (Fransa) - "Real" (İspaniya)
00:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Milan" (İtaliya)
00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Şaxtyor" (Ukrayna)
00:00. "Jirona" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)
00:00. "İnter" (İtaliya) - "Monako" (Fransa)
00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya)
00:00. "Lill" (Fransa) - “Feyenoord” (Niderland)
00:00. "Mançester Siti" - "Brügge" (Belçika)
00:00. PSV (Niderland) - "Liverpul" (İngiltərə)
00:00. “Zaltsburq” (Avstriya) - "Atletiko" (İspaniya)
00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Bolonya" (İtaliya)
00:00. "Şturm (Avstriya) - “Leyptsiq” (Almaniya)
00:00. "Ştutqart" (Almaniya) - PSJ (Fransa)
00:00. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

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