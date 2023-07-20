UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.
“Report”un məlumatına görə, bu gün daha 7 cavab qarşılaşması təşkil olunub.
Qarşılaşmaların ardından "Olimpiya" (Sloveniya), "Astana" (Qazaxıstan), "Klaksvik" (Farer adaları), "Qarabağ" (Azərbaycan), "Slovan" (Slovakiya), "Ludoqorets" (Bolqarıstan) və HİK növbəti raunda yüksəlib.
UEFA Çempionlar Liqası
I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları
“Valmiera” (Latviya) - “Olimpiya” (Sloveniya) - 1:2
İlk oyun - 1:2
“Dinamo” (Tbilisi, Gürcüstan) – “Astana” (Qazaxıstan) - 1:2
İlk oyun – 1:1
“Ferentsvaroş” (Macarıstan) - “Klaksvik” (Farer adaları) - 0:3
İlk oyun - 0:0
"Qarabağ” (Azərbaycan) - “Linkoln” (Cəbəllütariq) - 4:0
İlk oyun - 2:1
“Hesperange” (Lüksemburq) – “Slovan” (Slovakiya) - 0:2
İlk oyun – 1:1
“Ludoqorets” (Bolqarıstan) - “Ballkani” (Kosovo) - 4:0
İlk oyun - 0:2
“Larne” (Şimali İrlandiya) – HİK (Finlandiya) - 2:1 (əlavə vaxt - 0:1)
İlk oyun – 0:1