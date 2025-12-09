UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələnin VI turunda "Qalatasaray" "Monako"nun qonağı olacaq
- 09 dekabr, 2025
- 09:18
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VI tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma keçiriləcək.
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Fransa təmsilçisi "Monako"nun qonağı olacaq.
Günün maraqla gözlənilən qarşılaşmalarından biri də İtaliyada baş tutacaq. "İnter" doğma azarkeşləri önündə İngiltərənin "Liverpul" komandasını qəbul edəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, VI tur
9 dekabr
19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
21:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya)
00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə)
00:00. "Barselona" (İspaniya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)
00:00. "İnter" (İtaliya) - "Liverpul" (İngiltərə)
00:00. "Monako" (Fransa) - "Qalatasaray" (İtaliya)
00:00. PSV (Niderland) - "Atletiko" (İspaniya)
00:00. "Yunion" (Belçika) - "Marsel" (Fransa)
00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Slaviya" (Çexiya)
Qeyd edək ki, VI turun digər oyunları dekabrın 10-da baş tutacaq.