UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçiriləcək
- 22 yanvar, 2026
- 09:27
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII tura bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu evdə "Aston Villa" ilə üz-üzə gələcək.
"Roma" İtaliyada "Ştutqart"ı qəbul edəcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
VII tur
22 yanvar
21:45. "Feyenoord" (Niderland) - "Şturm" (Avstriya)
21.45. "Fənəbağça" (Türkiyə) - "Aston Villa" (İngiltərə)
21:45. PAOK (Yunanıstan) - "Betis" (İspaniya)
21:45. "Viktoriya" (Çexiya) - "Portu" (Portuqaliya)
21:45. "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lion" (Fransa)
21:45. "Frayburq" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
21:45. "Bolonya" (İtaliya) - "Seltik" (Şotlandiya)
21:45. "Malmö" (İsveç) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
21:45. "Brann" (Norveç) - "Midtyullann" (Danimarka)
00:00. "Roma" (İtaliya) - "Ştutqart" (Almaniya)
00:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan)
00:00. "Dinamo" (Xorvatiya) - FCSB (Rumıniya)
00:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Bazel" (İsveçrə)
00:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)
00:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)
00:00. "Nitsa" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland)
00:00. "Selta" (İspaniya) - "Lill" (Fransa)
00:00. "Utrext" (Niderland) - "Genk" (Belçika)