    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçiriləcək

    Futbol
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:27
    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçiriləcək

    UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII tura bu gün start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Fənərbağça" klubu evdə "Aston Villa" ilə üz-üzə gələcək.

    "Roma" İtaliyada "Ştutqart"ı qəbul edəcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    VII tur

    22 yanvar

    21:45. "Feyenoord" (Niderland) - "Şturm" (Avstriya)

    21.45. "Fənəbağça" (Türkiyə) - "Aston Villa" (İngiltərə)

    21:45. PAOK (Yunanıstan) - "Betis" (İspaniya)

    21:45. "Viktoriya" (Çexiya) - "Portu" (Portuqaliya)

    21:45. "Yanq Boys" (İsveçrə) - "Lion" (Fransa)

    21:45. "Frayburq" (Almaniya) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

    21:45. "Bolonya" (İtaliya) - "Seltik" (Şotlandiya)

    21:45. "Malmö" (İsveç) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

    21:45. "Brann" (Norveç) - "Midtyullann" (Danimarka)

    00:00. "Roma" (İtaliya) - "Ştutqart" (Almaniya)

    00:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Ludoqorets" (Bolqarıstan)

    00:00. "Dinamo" (Xorvatiya) - FCSB (Rumıniya)

    00:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Bazel" (İsveçrə)

    00:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Nottinqem Forest" (İngiltərə)

    00:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Panatinaikos" (Yunanıstan)

    00:00. "Nitsa" (Fransa) - "Qo Ehed İqlz" (Niderland)

    00:00. "Selta" (İspaniya) - "Lill" (Fransa)

    00:00. "Utrext" (Niderland) - "Genk" (Belçika)

