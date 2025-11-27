UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçiriləcək, "Fənərbağça" Macarıstan klubunu qəbul edəcək
- 27 noyabr, 2025
- 09:23
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində bu gün V turun oyunları keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi "Fənərbağça" Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivini qəbul edəcək.
"Roma" isə İtaliyada Danimarkanın "Midtyullann" klubunun müqavimətini qırmağa çalışacaq.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
21:45. "Roma" (İtaliya) - "Midtyullann" (Danimarka)
21:45. "Aston Villa" (İngiltərə) - "Yanq Boys" (İsveçrə)
21:45. "Portu" (Portuqaliya) - "Nitsa" (Fransa)
21:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Ferentsvaroş"
21:45. "Feyenoord" (Niderland) - "Seltik" (Şotlandiya)
21:45. "Lill" (Fransa) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
21:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Selta" (İspaniya)
21:45. PAOK (Yunanıstan) - "Brann" (Norveç)
21:45. "Viktoriya" (Çexiya) - "Frayburq" (Almaniya)
00:00. "Betis" (İspaniya) - "Utrext" (Niderland)
00:00. "Bolonya" (İtaliya) - "Zaltsburq" (Avstriya)
00:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - FCSB (Rumıniya)
00:00. "Qo Ehed İqlz" (Niderland) - "Ştutqart" (Almaniya)
00:00. "Genk" (Belçika) - "Bazel" (İsveçrə)
00:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Lion" (Fransa)
00:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) - "Malmö" (İsveç)
00:00. "Panatinaikos" (Yunanıstan) - "Şturm" (Avstriya)
00:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Braqa" (Portuqaliya)