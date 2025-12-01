İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 23:09
    Türkiyə Superliqası: Fənərbağça - Qalatasaray oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Türkiyə Superliqasında "Qalatasaray" səfərdə "Fənərbağça" ilə üz-üzə gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, İstanbul derbisi XIV tura təsadüf edib.

    "Şükrü Saracoğlu" stadionunda keçirilən qarşılaşma 1:1 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.

    Hesabı qonaqlardan 27-ci dəqiqədə Leroy Sane açıb. Ev sahibləri məğlubiyyətdən yalnız 90+5-ci dəqiqədə qaça biliblər. Con Duran başla dəqiq oynayıb.

    Qeyd edək ki, "sarı-qırmızılar" 33 xalla liderdir. "Fənərbağça" isə 32 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

