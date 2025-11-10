İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Türkiyə Super Liqasının mərc oyunlarında iştirak edən futbolçuları müəyyən olunub

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 21:31
    Türkiyə Super Liqasının mərc oyunlarında iştirak edən futbolçuları müəyyən olunub

    Türkiyənin Futbol Federasiyası Peşəkar Liqa ilə bağlı araşdırması çərçivəsində mərc oyunlarında iştirakı müəyyən edilən 1 024 oyunçunun adını açıqlayıb və bununla bağlı siyahını Peşəkar Futbol İntizam Şurasına (PFDK) göndərib.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Mətbuat Super Liqadan adları İntizam Şurasına göndərilən futbolçuların bir qisminin adlarını açıqlayıb.

    Bunlar - Kerem Kayaarası ("Antalyaspor"), Ersin Destanoğlu və Necip Uysal (hər ikisi "Beşiktaş"ın futbolçularıdır), Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik (hər dördü "Alanyaspor"da çıxış edir), Efe Doğan və Furkan Orak (hər ikisi "Rizespor"), Eren Elmalı, Metehan Baltacı (hər ikisi "Galatasaray"), Nazım Sangare ("Gaziantep" FK), Muhammet Taha Güneş ("Gaziantep" FK), İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız ("Göztepe"), Ege Albayrak və Ali Emre Yanar ("Kasımpaşa"), Celil Yüksel ("Samsunspor"), Abdulsamet Burak və Berkan Aslan ("Kayserispor"), Boran Başkan və Salih Malkoçoğlu ("Trabzonspor"), Adil Demirbağ və Alessane Ndao ("Konyaspor") və digər futbolçulardır.

    mərc oyunları Türkiyə Super Liqası futbolçu

    Son xəbərlər

    21:46

    KİV: Pentaqon Panamada quru qoşunlarının təlimlərini bərpa edib

    Digər ölkələr
    21:31

    Türkiyə Super Liqasının mərc oyunlarında iştirak edən futbolçuları müəyyən olunub

    Futbol
    21:15

    NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri 3 dekabrda Brüsseldə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    21:09

    Türkiyədə 600-ə yaxın futbolçu mərc işi üzrə istintaqa çağırılıb

    Futbol
    20:58

    Ağ Evdə Tramp və Əl Şaraa arasında görüş başlayıb

    Digər ölkələr
    20:41
    Foto

    Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    20:36

    ABŞ 12 böyük hava limanında təyyarələrin uçuş-enişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    20:13
    Video

    Hindistanda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:01

    Çingiz Hüseynzadə: Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti