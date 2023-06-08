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Türkiyə Super Liqasında mövsümün rəmzi komandası bəlli olub

Türkiyə Super Liqasında mövsümün rəmzi komandası bəlli olub "11-lik"də 4-4-2 taktiki sxeminə yer verilib
Futbol
8 İyun , 2023 15:22
Türkiyə Super Liqasında mövsümün rəmzi komandası bəlli olub

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 2022/2023 mövsümünün rəmzi komandası açıqlanıb.

"Report" xəbər verir ki, “WhoScored”un versiyasına əsasən, "11-lik"də 4-4-2 taktiki sxeminə yer verilib.

Qapıçı: Ertaç Özbir ("Adana Demirspor")

Müdafiəçilər: Abdülkerim Bardakçı, Saşa Boy (hər ikisi "Qalatasaray"), Mark Bartra ("Trabzonspor"), Gilyerme Sitya ("Konyaspor")

Yarımmüdafiəçilər: Neytan Redmond ("Beşiktaş"), Yunes Belhanda ("Adana Demirspor"), Jedson Fernandeş ("Beşiktaş"), Fabio Borini (“Fatih Karagümrük”)

Hücumçular: Mauro İkardi ("Qalatasaray"), Ener Valensiya ("Fənərbağça")

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