Türkiyə Super Liqasında mövsümün rəmzi komandası bəlli olub

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 2022/2023 mövsümünün rəmzi komandası açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, “WhoScored”un versiyasına əsasən, "11-lik"də 4-4-2 taktiki sxeminə yer verilib.
Qapıçı: Ertaç Özbir ("Adana Demirspor")
Müdafiəçilər: Abdülkerim Bardakçı, Saşa Boy (hər ikisi "Qalatasaray"), Mark Bartra ("Trabzonspor"), Gilyerme Sitya ("Konyaspor")
Yarımmüdafiəçilər: Neytan Redmond ("Beşiktaş"), Yunes Belhanda ("Adana Demirspor"), Jedson Fernandeş ("Beşiktaş"), Fabio Borini (“Fatih Karagümrük”)
Hücumçular: Mauro İkardi ("Qalatasaray"), Ener Valensiya ("Fənərbağça")