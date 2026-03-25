İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Futbol
    • 25 mart, 2026
    • 15:17
    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu Kolin Kazım Riçards İngiltərə klubuna rəhbərlik edəcək

    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu Kolin Kazım Riçards İngiltərənin "Krouli Taun" komandasına rəhbərlik edəcək.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislə 2025/2026 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    O, bu təyinata qədər "Arsenal"ın gənclərdən ibarət komandasında məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. Bu, 39 yaşlı sabiq futbolçunun baş məşqçi kimi ilk işi olacaq.

    Qeyd edək ki, K.KRiçards karyerası ərzində Türkiyənin "Fənərbağça", "Qalatasaray", Niderlandın "Feyenoord" və Şotlandiyanın "Seltik" kimi klublarında forma geyinib. O, Türkiyə yığmasında 37 oyun keçirib. İngiltərənin səviyyəcə II Liqasında mübarizə aparan "Krouli Taun" 31 xalla 21-ci sırada qərarlaşıb.

    Son xəbərlər

    15:17

    Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu Kolin Kazım Riçards İngiltərə klubuna rəhbərlik edəcək

    Futbol
    15:10

    Azərbaycanın MDB ölkələrinə ixracı 14 %-ə yaxın artıb, idxalı isə 52 % azalıb

    Biznes
    15:01

    Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 88 nəfər saxlanılıb

    Region
    14:49

    Pezeşkian regiondakı vəziyyətlə bağlı mövqeyinə görə Ərdoğana təşəkkür edib

    Region
    14:48

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası hakimlərin hazırlığı üzrə seminarın sonuncu mərhələsini keçirib

    Fərdi
    14:38

    Harun Armağan: Türkiyə ABŞ və İran arasında mesajların ötürülməsində iştirak edir

    Digər ölkələr
    14:34

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən kərpicin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    14:27

    Peskov: Ankara qaz kəmərlərinə zərbə endirməməsi üçün Kiyevə təsir göstərə bilər

    Energetika
    14:25

    Qalibaf: İran ABŞ qoşunlarının dislokasiya yerlərini diqqətlə izləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti