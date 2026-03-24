    Tofiq Mikayılov: Azərbaycan millisi istənilən rəqibə qalib gələ bilər

    Azərbaycanın futzal millisi istənilən rəqibə qarşı oyunda qələbə qazana bilər.

    Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın üzvü Tofiq Mikayılov deyib.

    Təcrübəli futzalçı hazırlıq prosesinin yüksək səviyyədə keçdiyini bildirib:

    "Hazırlıq taktiki məşqlər üzərində qurulub. Heyətdə bir neçə təcrübəli oyunçu qalsa da, əksəriyyət gənclərdir. Komandanın formalaşması, oyunlara yaxşı hazırlıq üçün belə toplanışların tez-tez keçirilməsi vacibdir. Danimarka ilə son oyunlar göstərdi ki, istəsək və sona qədər mübarizə aparsaq, istənilən rəqibə qarşı oyunda qələbə qazana bilərik".

    O, yoxlama matçlarında üz-üzə gələcəkləri Gürcüstan və Qazaxıstan yığmaları ilə oyunlara da toxunub:

    "Rəqiblərdən Gürcüstan millisi ilə son vaxtlarda, Vitali Borisovun baş məşqçiliyi dönəmində qarşılaşmışdıq. Düzdür, bunlar yoldaşlıq görüşləridir, lakin bizim üçün nəticə önəmlidir. Uzun müddət qələbə qazana bilməmişdik, ona görə də hər matça qalib gəlmək və komandada ruh yüksəkliyini artırmaq üçün çıxırıq. Oyunlar ardıcıl olduğu üçün bir az ağır keçə bilər, amma heyətimiz genişdir və məşqçi hamıya şans verəcək".

    Heyətdəki itkilər barədə danışan Mikayılov qapıçı Emin Kürdovun durumuna aydınlıq gətirib:

    "Yalnız qapıçımız Emin Kürdovun qolunda zədəsi var idi, o, apreldə komandaya qoşulacaq. Digər futzalçıların əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır və hamı məşqlərdə can-başla iştirak edir".

    Tofiq Mikayılov Azərbaycan futzal millisi Gürcüstan millisi Qazaxıstan millisi Emin Kürdov Vitali Borisov

    Son xəbərlər

    14:53

    Buzovnada qaya daşlarını zədələyən şəxs saxlanılıb, cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    14:52

    İsrail ordusu İranda istehsal obyektlərinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    14:49

    İranda milli təhlükəsizliyi sarsıtmaqda ittiham olunan 466 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:43
    Foto

    Sahibə Qafarova Asiya Boao Forumuna qatılmaq üçün Çindədir

    Xarici siyasət
    14:42

    Səudiyyə Ərəbistanı bu gün İranın təxminən 40 kəşfiyyat PUA-sını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    14:36

    Alen Simonyan: İyunda keçiriləcək parlament seçkiləri sülh və mümkün müharibə arasında seçimdir

    Region
    14:31

    SEPAH Livan və Qəzzadakı İsrail qoşunlarını raket hücumu ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    14:28

    Tofiq Mikayılov: "Azərbaycan millisi istənilən rəqibə qalib gələ bilər"

    Futbol
    14:28

    KİV: İranın enerji infrastrukturu obyektləri zərbələrə məruz qalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti