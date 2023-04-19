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Tanınmış futbolçu 42 yaşında karyerasını başa vurur

Tanınmış futbolçu 42 yaşında karyerasını başa vurur İspaniya millisinin sabiq futbolçusu Xoakin Sançes peşəkar karyerasını başa vurur.
Futbol
19 Aprel , 2023 19:54
Tanınmış futbolçu 42 yaşında karyerasını başa vurur

İspaniya millisinin sabiq futbolçusu Xoakin Sançes peşəkar karyerasını başa vurur.

"Report"un məlumatına görə, hazırda ölkəsinin "Betis" klubunda çıxış edən 42 yaşlı yarımmüdafiəçi qərarını sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı video ilə açıqlayıb.

O, cari mövsümün sonunda futbolla vidalaşacağını elan edib.

Qeyd edək ki, 52 dəfə İspaniya yığmasının formasını geyinən Xoakin Sançes "Valensiya", "Malaqa" və İtaliya "Fiorentina"sında da çıxış edib.

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