İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Sumqayıt"ın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 16:17
    Sumqayıtın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib

    "Sumqayıt"ın futbolçuları Ronaldo Vaskez və Abdul Raşid Mumini müvafiq olaraq Dominikan Respublikası və Benin milli komandarına dəvət alıblar.

    "Report" xəbər verir ki, Dominikan Respublikası CONCACAF Series-in ikinci mərhələsində 27 və 30 mart tarixlərində El Salvador və Kuba ilə qarşılaşacaq.

    Benin millisi isə martın 27-də Fələstin, 4 gün sonra isə Qvineya ilə yoldaşlıq görüşləri keçirəcək.

    Sumqayıt FK Ronaldo Vaskez Abdul Raşid Mumini

    Son xəbərlər

    Digər
    Xarici siyasət
    Futbol
    Energetika
    Digər ölkələr
    İKT
    Energetika
    Digər ölkələr
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti