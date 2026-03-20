"Sumqayıt"ın iki legionerinə milli komandalarından dəvət gəlib
- 20 mart, 2026
- 16:17
"Sumqayıt"ın futbolçuları Ronaldo Vaskez və Abdul Raşid Mumini müvafiq olaraq Dominikan Respublikası və Benin milli komandarına dəvət alıblar.
"Report" xəbər verir ki, Dominikan Respublikası CONCACAF Series-in ikinci mərhələsində 27 və 30 mart tarixlərində El Salvador və Kuba ilə qarşılaşacaq.
Benin millisi isə martın 27-də Fələstin, 4 gün sonra isə Qvineya ilə yoldaşlıq görüşləri keçirəcək.
