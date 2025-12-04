İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 22:07
    Sumqayıtın baş məşqçisi: Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalında "Difai"yə qarşı qazanılan nəticəni yaxşı hesab etsə də, oyundan razı qalmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "gənclik şəhəri" təmsilçisinə rəhbərlik edən mütəxəssis qarşılaşmadan sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    İliç qazanılan qələbəyə görə futbolçulara təşəkkür edib:

    "Bu mərhələni keçmək bizim üçün vacib idi. Nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı. Bəzi səhvlərimiz oldu. Çempionatda bu cür səhvlər bağışlanılmır. Artıq bu görüşü unudub növbəti matça köklənmək və səhvləri aradan qaldırmaq lazımdır".

    Qeyd edək ki, "Difai" - "Sumqayıt" qarşılaşması ikincilərin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib. "Sumqayıt" 1/4 finalda "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.

    Futbol "Sumqayıt" klubu Azərbaycan Kuboku Saşa iliç

    Son xəbərlər

    22:25

    Elmar Baxşıyev: "Son 5-6 oyunda "Araz-Naxçıvan"ı tanıya bilmirəm"

    Futbol
    22:19

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda "Naxçıvan" "Lənkəran"a qalib gəlib

    Komanda
    22:13

    Putin: Rusiya - ABŞ iqtisadi əlaqələrinin bərpası qarşılıqlı fayda verəcək

    Region
    22:07

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"

    Futbol
    21:59
    Foto

    Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    21:51

    Bu gündən dekabrın 17-dək Geminid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    21:35

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cütləri bəlli olub

    Futbol
    21:35

    Xristodulidis: Kipr Aİ-yə sədrliyi dövründə Kiyevin təşkilata inteqrasiyasını dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    21:34

    Azərbaycan Kuboku: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı mübarizədən kənarlaşdırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti