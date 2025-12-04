"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"
Futbol
- 04 dekabr, 2025
- 22:07
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalında "Difai"yə qarşı qazanılan nəticəni yaxşı hesab etsə də, oyundan razı qalmayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "gənclik şəhəri" təmsilçisinə rəhbərlik edən mütəxəssis qarşılaşmadan sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
İliç qazanılan qələbəyə görə futbolçulara təşəkkür edib:
"Bu mərhələni keçmək bizim üçün vacib idi. Nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı. Bəzi səhvlərimiz oldu. Çempionatda bu cür səhvlər bağışlanılmır. Artıq bu görüşü unudub növbəti matça köklənmək və səhvləri aradan qaldırmaq lazımdır".
Qeyd edək ki, "Difai" - "Sumqayıt" qarşılaşması ikincilərin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib. "Sumqayıt" 1/4 finalda "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
22:25
Elmar Baxşıyev: "Son 5-6 oyunda "Araz-Naxçıvan"ı tanıya bilmirəm"Futbol
22:19
Azərbaycan Basketbol Liqasının VIII turunda "Naxçıvan" "Lənkəran"a qalib gəlibKomanda
22:13
Putin: Rusiya - ABŞ iqtisadi əlaqələrinin bərpası qarşılıqlı fayda verəcəkRegion
22:07
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Qazanılan nəticə yaxşıdır, lakin oyunumuz istədiyim kimi alınmadı"Futbol
21:59
Foto
Azərbaycanla Gürcüstan arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq müzakirə edilibXarici siyasət
21:51
Bu gündən dekabrın 17-dək Geminid meteor yağışı müşahidə olunacaqElm və təhsil
21:35
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin cütləri bəlli olubFutbol
21:35
Xristodulidis: Kipr Aİ-yə sədrliyi dövründə Kiyevin təşkilata inteqrasiyasını dəstəkləyəcəkDigər ölkələr
21:34