"Şerif"in "Qarabağ"la oyun üçün iştirak ərizəsi bəlli oldu

Moldovanın "Şerif" klubu Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində qarşılaşacağı "Qarabağ"la oyun üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib.
"Report"un qurumun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, siyahıda 24 futbolçunun adı yer alıb.
Bunlardan 3-ü qapıçı, 10-u müdafiəçi, 7-si yarımmüdafiəçi, 4-ü isə hücumçudur.
Qapıçılar: 1. Dmitri Çelyadnik, 12. Mixail Tsoban, 33. Sergey Peşenko
Müdafiəçilər: 3. Şarl Petro, 6. Alek Mudimu, 11. Andrey Peteleu, 15. Kristiano, 25. İvan Danilov, 32. Valeri Qayu, 35. Yevgeni Pleşko, 44. Andrey Lukiç, 70. Feyt Obilor, 91. Usman NDiae
Yarımmüdafiəçilər: 7. Andrey Blizniçenko, 8. Maks Velozu, 10. Frank Kastanyeda, 14. Sebastyan Dalström, 18. Wilyam Parra, 55. Benedik Mioč, 70. Qabriel Boban
Hücumçular: 9. Peter Wilson, 24. Yevgeni Qliqa, 43. Riçard Qadze, 77. Anatol Abanq
Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Şerif" matçı avqustun 26-da saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda başlayacaq.