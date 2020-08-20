Haqqımızda
Report Georgia

"Şerif"in "Qarabağ"la oyun üçün iştirak ərizəsi bəlli oldu

"Şerif"in "Qarabağ"la oyun üçün iştirak ərizəsi bəlli oldu Moldovanın "Şerif" klubuÇempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində qarşılaşacağı "Qarabağ"la oyunüçüniştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib.
Futbol
112
20 Avqust , 2020 13:50
Şerifin Qarabağla oyun üçün iştirak ərizəsi bəlli oldu

Moldovanın "Şerif" klubu Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsində qarşılaşacağı "Qarabağ"la oyun üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndərib.

"Report"un qurumun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, siyahıda 24 futbolçunun adı yer alıb.

Bunlardan 3-ü qapıçı, 10-u müdafiəçi, 7-si yarımmüdafiəçi, 4-ü isə hücumçudur.

Qapıçılar: 1. Dmitri Çelyadnik, 12. Mixail Tsoban, 33. Sergey Peşenko

Müdafiəçilər: 3. Şarl Petro, 6. Alek Mudimu, 11. Andrey Peteleu, 15. Kristiano, 25. İvan Danilov, 32. Valeri Qayu, 35. Yevgeni Pleşko, 44. Andrey Lukiç, 70. Feyt Obilor, 91. Usman NDiae

Yarımmüdafiəçilər: 7. Andrey Blizniçenko, 8. Maks Velozu, 10. Frank Kastanyeda, 14. Sebastyan Dalström, 18. Wilyam Parra, 55. Benedik Mioč, 70. Qabriel Boban

Hücumçular: 9. Peter Wilson, 24. Yevgeni Qliqa, 43. Riçard Qadze, 77. Anatol Abanq

Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Şerif" matçı avqustun 26-da saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda başlayacaq.

Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun

Tərəfdaşların xəbərləri

Ən çox oxunan xəbərlər

Rayonlara gediş-gəliş açılırmı?
Rayonlara gediş-gəliş açılırmı?
14 Avqust , 2020 11:35
Azərbaycanda növbəti tədris ili ilə bağlı yeni təkliflər hazırlanıb
Azərbaycanda növbəti tədris ili ilə bağlı yeni təkliflər hazırlanıb
13 Avqust , 2020 16:02
ATV-də tibbi maska qalmaqalı
ATV-də tibbi maska qalmaqalı
17 Avqust , 2020 11:22
Təhsil naziri məktəblərin açılmasından danışdı
Təhsil naziri məktəblərin açılmasından danışdı
17 Avqust , 2020 14:58
Əli Abbasov işdən çıxarıldı
FotoƏli Abbasov işdən çıxarıldı
14 Avqust , 2020 10:52
İcra başçısı, müavini və şöbə müdiri saxlanılıb
Fotoİcra başçısı, müavini və şöbə müdiri saxlanılıb
19 Avqust , 2020 14:35
Lotu Quli öldürüldü
Lotu Quli öldürüldü
20 Avqust , 2020 07:59
Lerikdə 15 yaşlı qızla əlaqəyə görə daha bir şəxs həbs edildi
Lerikdə 15 yaşlı qızla əlaqəyə görə daha bir şəxs həbs edildi
15 Avqust , 2020 17:33
Kafe və restoranların fəaliyyətinə icazə verildi
Kafe və restoranların fəaliyyətinə icazə verildi
15 Avqust , 2020 10:00
Səfir Eldar Həsənov tutulub
Səfir Eldar Həsənov tutulub
13 Avqust , 2020 17:42

Son xəbərlər

14:05
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 352 mini ötdü Region
14:00
Honkonq ABŞ-a etirazını bildirib Digər ölkələr
13:58
Kürdəmirin deputatı: "Layiqli cəzalarını alacaqlar” Daxili siyasət
13:56
Əhalinin qaz istehlakı 13,3% artıb Energetika
13:50
"Şerif"in "Qarabağ"la oyun üçün iştirak ərizəsi bəlli oldu Futbol
13:47
Məhkəmə Kürdəmirin icra başçısı barəsində qərar verdiYENİLƏNİB Hadisə
13:29
DİN qadının dələduzluğa məruz qalması ilə bağlı açıqlama verdi Hadisə
13:16
Sabahın hava proqnozu Ekologiya
13:14
Çempionlar Liqası: Həftənin qoluna namizədlər bəlli oldu Futbol
13:10
ÜST: Peyvəndin hazır olması ilə bağlı sübut yoxdur Sağlamlıq
13:07
Keçmiş məhkum oğurluğa görə saxlanıldı Hadisə
13:04
Binəqədidə qadın evdən 12 000 manatlıq əşya oğurladı Hadisə
13:02
Yaponiyada keflənib yolda yuxuya gedənlərin sayı artır Digər ölkələr
13:00
Bakıda avtomobildən pul və qızıl əşyalar oğurlanıb Hadisə
12:53
Qafqaz Konserv Zavodunun direktoru cəzalandırıldı Ekologiya
Bütün xəbər lenti