    Sahib Məmmədov: "Avropa çempionatında ən yaxşı oyunumuzu Qazaxıstana qarşı keçirdik"

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:01
    Sahib Məmmədov: Avropa çempionatında ən yaxşı oyunumuzu Qazaxıstana qarşı keçirdik

    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Avropa çempionatının final mərhələsində ən yaxşı oyununu Qazaxıstan yığmasına qarşı keçirib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında millinin baş məşqçisi Sahib Məmmədov deyib.

    O, komandanın turnirin B Liqasındakı çıxışını dəyərləndirib:

    "Turnirin favoriti biz sayılırdıq. Təəssüf ki, çempion ola bilmədik, üçüncü yeri tutduq. Qazaxıstan komandasına qarşı göstərdiyimiz oyunu yarımfinalda sərgiləsəydik, düşünürəm ki, çempion olacaqdıq. Təəssüf ki, Rumıniya millisi ilə matçda qol vəziyyətlərini dəyərləndirə bilmədik. Bəxt amili də rəqibin tərəfində idi. Bir çox hallarda qapıçıları komandanı qoldan xilas etdi. Həmçinin dirəkdən qayıdan, qapıdan yan keçən zərbələrimiz oldu. Ümumiyyətlə, bu turnirdə ən yaxşı, istədiyim oyunu Qazaxıstana qarşı göstərdik və 7:1 hesablı qələbə qazandıq. Düzdür, qrupda Belçikanı da məğlub etmişdik, amma komanda o qədər də yaxşı oynamamışdı". 

    Baş məşqçi növbəti mövsümdən komandanı gəncləşdirməyi planlaşdırır:

    "Artıq turnir bitib, üçüncü olmuşuq. Növbəti mövsümdən komandanı gəncləşdirməyi planlaşdırırıq. İnanıram ki, gələn il çempion olub, Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi İtaliyanın Viareccio şəhərində təşkil olunan Avropa çempionatının B Liqasında üçüncü yeri tutub.

