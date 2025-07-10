"Sabah" və "Sele" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Avropa Liqasının I Təsnifat mərhələsində bu gün ilk matçını keçirəcək “Sabah” və “Sele” (Sloveniya) komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
“Report” xəbər verir ki, Masazırdakı Bank Respublika Arenada baş tutacaq görüş saat 20:00-da start götürəcək.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
“Sabah”: Stas Pokatilov, Steve Solvet, Rəhman Daşdəmirov, Abdullah Xaybulayev, Anatoli Nuriyev, İvan Lepiniytsa, Pavol Şafranko (K), Coy-Lens Mikels, İqor Noquera, Akim Zedadka, Xəyal Əliyev
“Sele”: Simon Sluqa, Xuano Nieto, Damyan Vuklişeviç, Artemiyus Tutişkinas, Mario Kvesiç, Franko Kovaçeviç, Daniyel Şturm, Milot Avdili, Mark Zabukovnik, Nikita Yosifov, Jan Karniçnik (K)