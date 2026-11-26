"Sabah"la oyunda fərqlənən Qabriel Jezus Çempionlar Liqasındakı qol sayında Suaresi geridə qoyub
Futbol
- 26 noyabr, 2026
- 12:25
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İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Qabriel Jezus UEFA Çempionlar Liqasındakı (ÇL) qol sayına görə uruqvaylı hücumçu Luis Suaresi geridə qoyub.
"Report"un məlumatına görə, 29 yaşlı hücumçu buna Bakıda "Sabah"ı məğlub etdikləri (4:1) Liqa mərhələsinin V turunun matçında fərqlənməklə nail olub.
Braziliyalı forvard qitənin bir nömrəli klub turnirindəki qollarının sayını 28-ə çatdırıb. L.Suares ÇL-də 27 dəfə fərqlənməyi bacarıb.
Xatırladaq ki, Jesus cari mövsüm bütün turnirlərdə 11 oyuna çıxıb, 5 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Suares 2014-2020-ci illər aralığında "Barselona"da çıxış edib.
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