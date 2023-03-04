Premyer Liqa: "Sabah" və "Kəpəz"in heyətləri açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XXV turunda üz-üzə gələcək "Sabah" və "Kəpəz"in heyətləri bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı “11-lik”lərlə çıxacaqlar:
“Sabah”: 12. Yusif İmanov 77. Namik Ələskərov 4. Elvin Camalov (k) 17. Tellur Mütəllimov 10. Aleksey İsayev 7. Boyan Letiç 20. Coy Lens Mikels 3. Zurab Oçiqava 18. Davit Volkov 19. Con İrasabal 8. Aleksey Kaşuk
Ehtiyat oyunçular: 94. Nicat Mehbalıyev 16. Rustam Samigullin 9. Anatoli Nuriyev 2. Amin Seydiyev 29. Ceyhun Nuriyev 21. İldar Alekperov 33. Camal Cəfərov 22. Seymur Məmmədov 15. Kristian da Silva 99. Emmanuel Apeh
Məşqçi: Artur Olenin
“Kəpəz”: 71. Mario Mustapiç 74. Yusif Nəbiyev (k) 14. Elçin Əlicanov 77. Fərid Nəbiyev 5. İdris İnqilablı 3. Abdulla Rzayev 20. Mahir Həsənov 9. Mate Kvirkviya 78. Yeqor Xvalko 21. Martins Junior 19. Abdullahi Şuaybu
Ehtiyat oyunçular: 68. Orxan Sadıqlı 25. Elgün Bayramov 8. Tural Axundov 80. Tural Rzayev 70. Nicat Süleymanov 2. Zamiq Əliyev 27. Samir Məhərrəmli 37. Ruslan Süleymanov 91. Nizami Səmədov 97. Nicat Məmmədov 44. Nihat Fərəci 10. Salif Sisse
Baş məşqçi: Tərlan Əhmədov
Qeyd edək ki, bu gün oynanılacaq qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq.