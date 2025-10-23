"Sabah"ın U-19 komandasının baş məşqçisi: "Nant"la oyunda fərdi səhvlərdən qollar buraxdıq"
- 23 oktyabr, 2025
- 15:05
"Sabah" klubunun U-19 komandası Fransada "Nant"a qarşı keçirdikləri UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk matçında fərdi səhvlərdən qollar buraxıb.
Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Adino Mustedanaqiç açıqlama verib.
Mütəxəssis rəqibin böyük ənənələrə malik, köklü klub olduğunu söyləyib:
"Bu klubun əsas komandası bir müddət istədiyi səviyyədə çıxış etməsə də, akademiyası ən yaxşılardan hesab edilir. Nantda bu matça maraq böyük idi. Oyun zamanı stadion tam dolmuşdu. Belə qarşılaşmalarda uğur qazanmaq üçün bir neçə amil - komanda və fərdi səviyyədə həm psixoloji, həm taktiki cəhətdən maksimum performans göstərmək, həmçinin bir az şans əsas rol oynayır. Təəssüf ki, çox erkən - 3-cü dəqiqədə fərdi səhvdən qol buraxdıq. Növbəti 3 qolu da fərdi səhvlərdən sonra qapımızda gördük".
Baş məşqçi nəticənin pis olduğunu etiraf edib:
"İstənilən halda, nəticə həqiqətən pisdir. Amma ilk 2 qol kornerdən, növbəti 2 qol isə sadə səhvlərdən gəldi. Yalnız 5-ci qolu rəqibin taktiki hücumundan sonra buraxdıq. Bu oyunda əsas problem rəqibə təzyiq göstərə və topu xüsusilə keçid anlarında yaxşı idarə edə bilməməyimiz idi. Rəqib oyunçuların fiziki gücü bizi onlara yaxın zonada sayca üstünlük qazanmağa məcbur edirdi ki, bu da müdafiədə blokumuzun aşağı olmasına səbəb olurdu. Oyuna maksimum hazırlaşmışdıq. Ötən həftə əsas komandamızla yoldaşlıq görüşü keçirdik ki, bu da komandaya matça dair daha çox anlayış verdi. Amma qarşılaşdığımız meydan və hava şəraitini tam olaraq təkrarlamaq çətin idi. Bu matçda futbolçularımız oyun planını maksimum şəkildə yerinə yetirməyə çalışdılar. Fransalı oyunçuların yüzlərlə belə oyun təcrübəsi var. Bizim bəzi futbolçularımız üçün isə bu ilk belə təcrübə idi. Bu cür oyunlardan gələcək matçlar üçün maksimum dərs çıxarmalıyıq".
Qeyd edək ki, "Sabah" və "Nant" arasında cavab oyunu noyabrın 5-də "Bank Respublika Arena"da keçiriləcək.