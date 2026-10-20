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    Ronaldu Portuqaliya Futbol Federasiyasından cəzasının yüngülləşdirilməsini istəyib

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 10:28
    Ronaldu Portuqaliya Futbol Federasiyasından cəzasının yüngülləşdirilməsini istəyib
    Kriştianu Ronaldu

    Kriştianu Ronaldu Portuqaliya Futbol Federasiyasının ona qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların yumşaldılması üçün müraciət edib.

    "Report" yerli "Record" nəşrinə istinadən məlumat verir ki, 41 yaşlı hücumçu "futbolun inkişafına göstərdiyi xidmət" və "idman sahəsindəki uğurlarını" səbəb göstərərək quruma müraciət ünvanlayıb.

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" komandasında forma geyinən təcrübəli forvard UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində Norveç yığması ilə keçirilən görüşdən (2:1) sonra Portuqaliya millisinin düşərgəsini icazəsiz tərk etmişdi. Bunun ardınca federasiya futbolçuya bir aylıq cəza verib və 255 avro cərimələyib.

    Ronaldu öz davranışı ilə əlaqədar üç yumşaldıcı faktora istinad edib. Bunlar arasında "futbolun inkişafına göstərdiyi töhfə", "idman nailiyyətləri" və həmin məsələ ilə bağlı "həqiqətin aşkarlanmasında oynadığı həlledici rol" yer alır. Federasiya ilk iki dəlili nəzərə alsa da, üçüncü arqumenti rədd edərək bildirib ki, "faktların böyük hissəsi artıq ictimaiyyətə bəllidir və bu, uzunmüddətli, yaxud mürəkkəb təhqiqat aparmağa zərurət yaratmır".

    Tətbiq olunan sanksiyaya baxmayaraq, futbolçunun noyabr ayında milli komandaya çağırılmaq ehtimalı hələ də qalmaqdadır.

    Kriştianu Ronaldu Portuqaliya Futbol Federasiyası UEFA Millətlər Liqası Əl-Nəsr FK
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