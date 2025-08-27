Haqqımızda

"Roma"nın yarımmüdafiəçisi A Seriyasının digər təmsilçisinə keçə bilər

"Roma"nın yarımmüdafiəçisi A Seriyasının digər təmsilçisinə keçə bilər İtaliyanın "Roma" klubunun yarımmüdafiəçisi Tommazo Baldantsi A Seriyasının digər təmsilçisi "Torino"ya keçə bilər.
Futbol
27 avqust 2025 12:12
Romanın yarımmüdafiəçisi A Seriyasının digər təmsilçisinə keçə bilər

İtaliyanın "Roma" klubunun yarımmüdafiəçisi Tommazo Baldantsi A Seriyasının digər təmsilçisi "Torino"ya keçə bilər.

"Report" "SportMediaset"ə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı futbolçu paytaxt təmsilçisinin baş məşqçisi Can Pyero Qasperininin planlarına daxil deyil.

Bu səbəbdən mütəxəssis onun icarəyə verilməsinə razılaşıb. Futbolçu ilə "Udineze" də yaxından maraqlanır.

Qeyd edək ki, 2024/2025 mövsümündə T.Baldantsi bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 41 matçda 2 qola və eyni sayda məhsuldar ötürməyə imza atıb. Onun "Roma" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 12 milyon avro qiymətləndirir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycan millisinin baş məşqçisinin mətbuat konfransı keçiriləcək
Azərbaycan millisinin baş məşqçisinin mətbuat konfransı keçiriləcək
27 avqust 2025 13:02
UEFA Çempionlar Liqası: Benfika - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
27 avqust 2025 11:45
UEFA-nın Pro kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir
FotoUEFA-nın Pro kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir
27 avqust 2025 11:25
Mançester Yunayted mövsümün sonunda kapitanı ilə yolları ayıra bilər
"Mançester Yunayted" mövsümün sonunda kapitanı ilə yolları ayıra bilər
27 avqust 2025 11:04
Mançester Yunaytedin yarımmüdafiəçisi karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər
"Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər
27 avqust 2025 10:05
UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağ bu gün pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bu gün pley-off mərhələsində həlledici matça çıxacaq
27 avqust 2025 09:01
Qazaxıstan klubu tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanıb
Qazaxıstan klubu tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanıb
27 avqust 2025 00:11
Yuventus futbolçusunu Braziliya klubuna icarəyə göndərib
"Yuventus" futbolçusunu Braziliya klubuna icarəyə göndərib
26 avqust 2025 22:53
Qarabağ kolumbiyalı vingeri transfer edib
"Qarabağ" kolumbiyalı vingeri transfer edib
26 avqust 2025 21:46
Ferentsvaroşun baş məşqçisi: Qarabağla ilk matçda iki adi vəziyyətdən qol buraxdıq
"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ"la ilk matçda iki adi vəziyyətdən qol buraxdıq"
26 avqust 2025 20:33

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi