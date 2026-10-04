Riyad Mahrez Qətərin "Əl-Şamal" klubunun futbolçusu olacaq
Futbol
- 04 oktyabr, 2026
- 11:11
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İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun sabiq yarımmüdafiəçisi Riyad Mahrez Qətərin "Əl-Şamal" komandasına keçəcək.
"Report" insayder Fabritsio Romanoya istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı əlcəzairli oyunçu ilə qısamüddətli müqavilə imzalanacaq.
Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Əhli" kollektivindən ayrılan futbolçu hazırda azad agent statusundadır. O, ötən mövsüm bu komandanın heyətində bütün turnirlərdə 44 matçda meydanda olub, 8 qol vurub və 15 məhsuldar ötürmə müəllifi olub.
Təcrübəli idmançı daha əvvəl "Mançester Siti" ilə yanaşı, İngiltərənin "Lester" və Fransanın "Havr" klublarının da şərəfini qoruyub.
Futbolçu iyulda Əlcəzair millisindəki karyerasını başa vurduğunu açıqlamışdı.
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