    Rəşad Eyyubov: "Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir"

    Futbol
    • 08 sentyabr, 2025
    • 12:16
    Rəşad Eyyubov: Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir
    Rəşad Eyyubov

    Əsas məqsəd Azərbaycan futbolçularının psixologiyasını yüksəltməkdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu futbol üzrə Azərbaycan millisinin məşqçisi Rəşad Eyyubov mətbuat konfransında deyib. 

    Mütəxəssis Ukrayna yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Məşqi plana uyğun keçirmişik. Qısa müddətdə əsas işimiz əhval-ruhiyyəni yüksəltməkdir. Nə dərəcədə alındığını sabah görəcəyik. Əsas məqsədimiz psixoloji cəhətdən komandanı yüksəltməkdir. Keyfiyyət baxımından futbol kollektiv oyundur. Fikirləşmirik ki, bir oyunçu çıxıb qeyri-adi nəsə edəcək. İnanıram ki, gücümüz var və bu baxımdan yaxşı oyun görəcəyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan – Ukrayna qarşılaşması sentyabrın 9-da, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq.

