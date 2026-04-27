"Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar verib
Futbol
- 27 aprel, 2026
- 17:45
İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar verib.
"Repor" "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 23 yaşlı yarımmüdafiəçi transfer şayiələrinə və rəhbərliyin onu satmaq istəməsinə baxmayaraq, Madrid təmsilçisindən ayrılmağı planlaşdırmır.
Fransa millisinin üzvü yayda bütün təklifləri rədd etmək niyyətindədir.
Kamavinqa Madriddə qalmaq istəyir və komandada yenidən əsas oyunçu olmaq üçün vəziyyəti öz xeyrinə dəyişməyə qərarlıdır.
Xatırladaq ki, 2021-ci ildən "Real"da çıxış edən futbolçu cari mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyuna iki qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun İspaniya nəhəngi ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
17:52
SOCAR-ın idxal etdiyi Aİ-92 benzini və dizel yanacağı üçün yuxarı hədd müəyyən edilibEnergetika
17:50
Hökumət üzvlərinin mayda keçiriləcək vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıbDaxili siyasət
17:47
Azərbaycan alüminium ixracından gəlirini 20 %-dən çox artırıbBiznes
17:45
Azərbaycanın sığorta sektorunda zərərlərin tənzimlənməsi üçün rəqəmsallaşma ötən il baş tutmayıbMaliyyə
17:45
"Real"ın futbolçusu Eduardu Kamavinqa karyerası ilə bağlı qərar veribFutbol
17:41
ADB: Azərbaycanın kapital bazarında vahid hesablama mərkəzi yaradılırMaliyyə
17:37
Foto
Mikayıl Cabbarov: "Çexiyanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə veririk"Biznes
17:33
AMB: "Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası" ötən il 85,6 % icra edilibMaliyyə
17:28
Foto