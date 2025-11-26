İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qurban Qurbanov: "Futbolçularımız "Napoli"yə qarşı cəsarətli oyun göstərdilər"

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 02:26
    Qurban Qurbanov: Futbolçularımız Napoliyə qarşı cəsarətli oyun göstərdilər

    "Qarabağ" futbolçuları "Napoli" (İtaliya) ilə matçda cəsarətli oyun göstəriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda "Napoli"yə qarşı keçirdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis səfər matçındakı məğlubiyyəti şərh edib:

    "Rəqib komandanı qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Oyundan razı qaldım. Baxmayaraq ki, məğlub olduq. Futbolçularım çəkinmədən sona qədər mübarizə apardılar. Futbolçularımız cəsarətli oyun göstərdilər. Bu cür davam etməliyik. Dünən də qeyd etdiyim kimi, hər matçdan həzz almağa çalışırıq".

    Q. Qurbanov meydanı tərk etmək məcburiyyətində qalan Kevin Medinanın əvəzlənməsindən danışıb:

    "Bu cür gərgin matçlarda planlaşdırılmamış əvəzetmələr bəzən qarşılaşmanın taleyinə təsir göstərə bilir. O, sona qədər meydanda qalsaydı, bəlkə, futbolçular daha inamlı olardılar. Demək ki, bu gün qalibiyyət "Napoli"nin olmalı idi".

    Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" görüşü meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qurban Qurbanov Baş məşqçi UEFA Çempionlar Liqası
    Гурбан Гурбанов: Наши футболисты показали смелую игру против "Наполи"

    Son xəbərlər

    03:11

    "Bloomberg": Uitkoff Trampa Ukrayna üzrə sülh planını necə təqdim etmək barədə Kremlə məsləhətlər verib

    Digər ölkələr
    03:01

    "Napoli"nin futbolçusu: "Qarabağ"a daha çox qol vurmalı idik"

    Futbol
    02:47

    Antonio Konte: "Qarabağ"ın qapıçısı möhtəşəm qurtarışlar etdi"

    Futbol
    02:26

    CNN: Driskoll Pentaqon rəhbəri vəzifəsində Heqseti əvəz edə bilər

    Digər ölkələr
    02:26

    Qurban Qurbanov: "Futbolçularımız "Napoli"yə qarşı cəsarətli oyun göstərdilər"

    Futbol
    02:09

    "Napoli" - "Qarabağ" oyununun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    01:57

    UEFA Çempionlar Liqası: "Barselona" "Çelsi"yə, "Mançester Siti" "Bayer 04" klubuna uduzub

    Futbol
    01:51
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Napoli" səfərindən məğlub qayıdır -  YENİLƏNİB-6

    Futbol
    01:48

    "Reuters": "Lukoyl"un həmtəsisçisi olan Fedun şirkətdəki payını satıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti