Гурбан Гурбанов: Наши футболисты показали смелую игру против "Наполи"

Футболисты агдамского "Карабаха" показали смелую игру в матче против итальянского "Наполи".

Как сообщает Report, об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов.

Специалист прокомментировал поражение в выездном матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

"Поздравляю соперника с победой. Я доволен игрой. Несмотря на то, что мы проиграли, мои футболисты уверенно боролись до конца. Они показали смелую игру. Мы должны продолжать в том же духе. Как я отметил вчера, мы стараемся получать удовольствие от каждого матча".

Г. Гурбанов рассказал о замене Кевина Медины, который был вынужден покинуть поле.

"В таких напряженных матчах незапланированные замены иногда могут повлиять на судьбу встречи. Если бы он остался на поле до конца, возможно, футболисты были бы более уверенными. Значит, сегодня победа должна была достаться "Наполи", - заключил опытный специалист.

Отметим, что матч "Наполи" - "Карабах" завершился победой хозяев со счетом 2:0.