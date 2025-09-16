İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 15:53
    Qarabağ UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olub

    "Qarabağ"ın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası UEFA Gənclər Liqasında səfərdə Portuqaliyanın "Benfika" klubuna böyük hesabla məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki, Lissabonda baş tutan görüşdə Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1:7 hesabı ilə uduzub.

    Ağdam komandasının yeganə qolunu Əli Qazıbəyov 85-ci dəqiqədə rəqib qapısından keçirib.

    Qeyd edək ki, U-19 oktyabrın 1-də Bakıda Danimarka təmsilçisi "Kopengahen"lə qarşılaşacaq.

