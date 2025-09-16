"Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olub
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 15:53
"Qarabağ"ın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası UEFA Gənclər Liqasında səfərdə Portuqaliyanın "Benfika" klubuna böyük hesabla məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, Lissabonda baş tutan görüşdə Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 1:7 hesabı ilə uduzub.
Ağdam komandasının yeganə qolunu Əli Qazıbəyov 85-ci dəqiqədə rəqib qapısından keçirib.
Qeyd edək ki, U-19 oktyabrın 1-də Bakıda Danimarka təmsilçisi "Kopengahen"lə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
16:06
İsrail Ordusu Yəmənin Hodeyda limanına zərbələr endirəcəkDigər ölkələr
16:05
Prezidentlər İlham Əliyev və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblərDigər
16:02
"Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilibFutbol
15:56
Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİVİKT
15:55
"Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcəkFutbol
15:53
"Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olubFutbol
15:47
Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcəkFərdi
15:41
Foto
Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublarXarici siyasət
15:36
Foto