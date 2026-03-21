"Qarabağ"ın legionerləri milli komandalarından dəvət alıblar
Futbol
- 21 mart, 2026
- 11:41
"Qarabağ"ın legioner futbolçuları ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar.
"Report" xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi Marko Yankoviç Monteneqro seçməsininin heyətinə daxil edilib.
Qapıçı Mateuş Koxalski isə Polşa yığmasına çağırılıb.
