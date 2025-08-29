"Qarabağ"ın ikinci cəhdi - 8 ildən sonra yenidən Avropa futbolunun elitasında – ŞƏRH
- 29 avqust, 2025
- 17:00
Azərbaycanlı futbol azarkeşləri sonuncu dəfə bu sevinci 2017-ci ilin yayında yaşamışdılar. Tarix 8 il sonra təkrarlandı. Premyer Liqanın son qalibi "Qarabağ"ın sayəsində! Ağdam təmsilçisi dünyanın ən nüfuzlu klubu turnirində - UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci dəfə mübarizə aparacaq. Düzdür, 8 il öncə turnirin formatı tam fərqli idi. Onda Qurban Qurbanovun yetirmələri 4 komandadan ibarət qrup mərhələsində çıxış etmişdi. Debüt mövsümündə "Çelsi" (İngiltərə) ilə "Roma"ya (İtaliya) ev və səfər görüşlərində uduzan "Qarabağ" Madrid təmsilçisi "Atletiko" ilə iki dəfə heç-heçə etməklə qrupu 2 xalla sonuncu pillədə başa vurmuşdu. Həmin vaxt bu nəticə heç də pis qarşılanmamışdı. Xüsusilə İspaniya nəhənginə qarşı görüşlərdə sərgilənən əzmkarlıq "Qarabağ"ın aktivinə yazılmışdı. Təsadüfi deyil ki, "Atletiko" məhz Azərbaycan çempionu ilə duellərdə itirdiyi 4 xala görə Çempionlar Liqasının qrup səddini adlaya bilməmişdi.
Bu dəfə isə "köhlən atlar"ı Liqa mərhələsində 8 komandaya qarşı daha çətin sınaq gözləyir. Əslində format dəyişikliyi həm də bu baxımdan yetərincə cəlbedicidir. UEFA oyun sayında artıma getməklə klubların daha çox qazanmasına şərait yaradıb. Düzdür, sıx təqvim digər tərəfdən, tam təbii olaraq, müəyyən çətinliklər yaradacaq. Bununla belə, qitənin ən güclü komandaları ilə qarşılaşmalar uzun müddət yaddaşlarda "kök salacaq". Nəticədən asılı olmayaraq...
Nəticədən söz düşmüşkən, "Qarabağ"ın bəxtinə düşən rəqiblərin siyahısına baxarkən, ciddi uğura ümid etməyin vaxt itkisi olduğu dərhal anlaşılır. Ağdam təmsilçisi tarixi uğura imza atsa da, realist olmalıyıq. 36 komandanın mübarizəsində ilk "8-liy"ə düşmək bir yana, 9-24-cü pillələrdən birini tutmaq missiyası da çətin görünür. Zarafat deyil, Azərbaycan çempionunun rəqiblərinin böyük əksəriyyəti qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin daimi iştirakçılarıdır. Monakoda keçirilən püşkatma mərasimində dünya futbolunun tanınmış simaları Zlatan İbrahimoviçlə Kakanın "yüngül əli" ilə "Qarabağ"ın "Çelsi" (İngiltərə), "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya), "Ayaks" (Niderland), "Kopenhagen" (Danimarka) ilə doğma meydanda, "Liverpul" (İngiltərə), "Napoli" (İtaliya), "Benfika" (Portuqaliya) və "Atletik"lə (İspaniya) isə səfərdə qarşılaşacağı dəqiqləşib. İlk baxışdan təkcə bir komandanın - "Kopenhagen"in təmsilçimizin "dişinə görə" rəqib olduğu görünür. Bununla belə, doğma azarkeşlər önündə "Ayaks" və "Ayntraxt"dan da xal və xallar almağın xəyalını qura bilərik. Digər rəqiblərlə görüşlərdə isə "idman xoşbəxtliyi"nə ümid etməkdən başqa yol görünmür.
Əlbəttə, rəqiblər güclüdür deyə, "Qarabağ" oyunlara uduzmaq üçün çıxmayacaq. Yetərli avrokubok təcrübəsinə malik Azərbaycan çempionu özündən səviyyəli komandaları daha öncə də büdrədib. "Köhlən atlar" yuxarıda adı çəkilən rəqiblərin böyük əksəriyyəti ilə avrokubokların fərqli mərhələlərində üz-üzə də gəlib. Qurban Qurbanov və komandası Liqa mərhələsinin oyunlarına da müsbət nəticə qazanmaq üçün maksimum köklənəcək. Sadəcə, hazırkı məqamda heyətə bir qədər də "əl gəzdirmək" pis olmazdı. Xüsusilə hücum xəttinin yenilənməsi mütləqdir. Nəriman Axundzadə ilə Musa Qurbanlı hər nə qədər gənc və perspektiv vəd edən futbolçular olsalar da, komandanın yükünü daşıyacaq potensialda deyillər. Bu səbəbdən rəqib müdafiəsini daim təzyiq altında saxlayan və qolları sıralayan səviyyəli forvardın transferi yaxşı olardı. Özü də yubanmamaq şərti ilə. Çünki komandanı UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin ilk turunun oyunlarından (16-18 sentyabr) artıq sayılı günlər ayırır.