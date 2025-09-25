"Qalatasaray"ın hücumçusunun zədəsi sağalıb
Futbol
- 25 sentyabr, 2025
- 17:59
Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun futbolçusu Viktor Osimhenin zədəsi sağalıb.
"Report" İstanbul təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçunun adı Superliqanın VII turunda "Alanyaspor"a qarşı keçirəcəkləri matçın iştirak ərizəsinə salınıb.
Forvard sentyabrın əvvəlində Nigeriya yığmasının düşərgəsində sıradan çıxmışdı.
Qeyd edək ki, "Alanyaspor" - "Qalatasaray" matçı sentyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.
