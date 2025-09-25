İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    "Qalatasaray"ın hücumçusunun zədəsi sağalıb

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 17:59
    Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun futbolçusu Viktor Osimhenin zədəsi sağalıb.

    "Report" İstanbul təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı hücumçunun adı Superliqanın VII turunda "Alanyaspor"a qarşı keçirəcəkləri matçın iştirak ərizəsinə salınıb.

    Forvard sentyabrın əvvəlində Nigeriya yığmasının düşərgəsində sıradan çıxmışdı.

    Qeyd edək ki, "Alanyaspor" - "Qalatasaray" matçı sentyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

