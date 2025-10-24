İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoxlama oyununda qələbə qazanıb

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 20:23
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoxlama oyununda qələbə qazanıb

    Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ilk yoxlama görüşünü keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, yerli komanda ilə üz-üzə gələn yığmamız 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Çimkənd şəhər stadionunda baş tutan oyunda Azərbaycanın qollarını Esra Manya (27) və Sevinc Cəfərzadə (82) vurublar.

    Qeyd edək ki, tərəflər arasında ikinci oyun oktyabrın 27-də baş tutacaq.

