Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yoxlama oyununda qələbə qazanıb
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 20:23
Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ilk yoxlama görüşünü keçirib.
"Report"un məlumatına görə, yerli komanda ilə üz-üzə gələn yığmamız 2:1 hesablı qələbə qazanıb.
Çimkənd şəhər stadionunda baş tutan oyunda Azərbaycanın qollarını Esra Manya (27) və Sevinc Cəfərzadə (82) vurublar.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında ikinci oyun oktyabrın 27-də baş tutacaq.
