    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:57
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Banqladeşdə turnirə qatılacaq

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi noyabrın 24-dən dekabrın 3-dək Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olacaq.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda Dəkkə şəhərində "FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025" turnirində Banqladeş və Malayziya yığmaları ilə mübarizə aparacaq.

    Azərbaycan millisi noyabrın 29-da Malayziya, dekabrın 2-də Banqladeş seçməsi ilə Milli Stadionda qarşılaşacaq.

    Oyunların başlama vaxtı və hakim təyinatları hələlik bəlli deyil.

