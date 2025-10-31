Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Banqladeşdə turnirə qatılacaq
Futbol
31 oktyabr, 2025
- 10:57
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi noyabrın 24-dən dekabrın 3-dək Banqladeşdə təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda Dəkkə şəhərində "FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025" turnirində Banqladeş və Malayziya yığmaları ilə mübarizə aparacaq.
Azərbaycan millisi noyabrın 29-da Malayziya, dekabrın 2-də Banqladeş seçməsi ilə Milli Stadionda qarşılaşacaq.
Oyunların başlama vaxtı və hakim təyinatları hələlik bəlli deyil.
