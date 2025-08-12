PSJ Ukrayna millisinin müdafiəçisini transfer etdiyini açıqlayıb

Fransanın PSJ klubu Ukrayna millisinin müdafiəçisi İlya Zabarnını transfer etdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Paris təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
Futbolçu İngiltərənin "Bornmut" klubundan transfer olunub. Tərəflər 2030-cu ilə qədər müqavilə imzalayıblar.
Mətbuatın yazdığına görə, PSJ bu keçidi 63 milyon avroya həll edib. "Bornmut" bonus olaraq daha 3 milyon avro ala bilər.
Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvarında ingilislər müdafiəçi üçün onun sabiq klubu "Dinamo"ya (Kiyev) 22,7 milyon avro ödəyib.