PSJ müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıb
Futbol
- 25 oktyabr, 2025
- 23:12
Fransanın PSJ klubu futbolçusu Senni Mayulunun müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün danışıqlara başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin məşhur "Lequipe" nəşri məlumat yayıb.
Paris təmsilçisi 19 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətdə saxlamaq niyyətindədir. Fransalı oyunçunun hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, Senni Mayulu cari mövsüm hər üç Çempionlar Liqası matçında start heyətində meydana çıxıb.
Son xəbərlər
23:30
Ukraynanın Lvov şəhəri böyük qəza səbəbindən qismən susuz qalıbDigər ölkələr
23:12
PSJ müqavilənin müddətinin uzadılması üçün futbolçusu ilə danışıqlara başlayıbFutbol
22:56
Tramp Putinlə yalnız sülh razılaşmasına əmin olduğu halda görüşəcəkDigər ölkələr
22:52
AFCİ rəhbəri: Narkotik kartelləri qaçaqmalçılıq metodlarını dəyişibDigər ölkələr
22:45
TƏBİB Salyandakı qəzada xəsarət alanların vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİBHadisə
22:40
Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya üçüncüsü olubFərdi
22:37
Gəncədə saxlanılan keçmiş vəkil Zabil Qəhrəmanov həbs olunub - YENİLƏNİBHadisə
22:03
Foto
Video
Kürdəmirdə iki nəfərin öldüyü qəzada yaralanan şəxslərin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:03