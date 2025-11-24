İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Premyer Liqanın XII turu "Sabah" üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 11:46
    Misli Premyer Liqasının XII turu "Sabah" klubu üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi turnirdə 60-cı dəfə meydandan 1 xalla ayrılıb.

    Bu, "Şamaxı" ilə qarşılaşmaya təsadüf edib – 0:0. "Sabah" Premyer Liqada keçirdiyi 223-cü matçda 60-cı "sülh"lə kifayətlənib. Paytaxt təmsilçisi çempionatlar tarixində 60 və ya daha çox heç-heçə edən 14-cü komandadır. Bakılılar evdə 32, səfərdə 28 dəfə bərabərə qalıb.

    Qeyd edək ki, yarışın 33 illik tarixində ən çox heç-heçə edən komanda "Neftçi"dir – 222.

