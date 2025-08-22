Haqqımızda

Premyer Liqa: “Qarabağ” “Sumqayıt”a uduzub Misli Premyer Liqasında II turun daha bir oyunu keçirilib.
Futbol
22 avqust 2025 21:26
Misli Premyer Liqasında II turun daha bir oyunu keçirilib.

“Report”un məlumatına görə, günün ikinci matçında “Qarabağ” “Sumqayıt”ı qəbul edib.

“Azersun Arena”dakı qarşılaşma “gənclik şəhəri” təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

Görüşdəki yeganə qolu 72-ci dəqiqədə Ronaldo Vaskez vurub.

“Sumqayıt” xallarının sayını 6-ya çatdırıb. Ağdam klubu isə xalsızdır. “Köhlən atlar”ın ilk turda “Sabah”la oyunu təxirə salınmışdı.

Qeyd edək ki, günün ilk matçında “Neftçi” “İmişli” ilə qolsuz heç-heçə edib. Turun digər qarşılaşmaları 23, 24 və 25 avqustda olacaq.

