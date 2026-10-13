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    Pepe Portuqaliya Futbol Federasiyası fondunun İdarə Heyətinə üzv seçilib

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2026
    • 17:45
    Pepe Portuqaliya Futbol Federasiyası fondunun İdarə Heyətinə üzv seçilib

    Pepe Portuqaliya Futbol Federasiyası (FPF) fondunun İdarə Heyətinə üzv seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FPF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Portuqaliya millisinin sabiq üzvü 2007–2017-ci illərdə İspaniyanın "Real" klubunda 334 matçda meydana çıxıb və 14 titul, o cümlədən 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasını, 3 dəfə La Liqanı qazanıb. Pepe Portuqaliya yığmasının heyətində 2016-cı ildə Avropa çempionu, 2019-cu ildə isə UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub.

    Qeyd edək ki, 41 yaşlı keçmiş futbolçu 2024-cü ilin avqustunda karyerasını başa vurub.

    Pepe Portuqaliya Futbol Federasiyası Futbol üzrə Portuqaliya millisi UEFA Çempionlar Liqası
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