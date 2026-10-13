Pepe Portuqaliya Futbol Federasiyası fondunun İdarə Heyətinə üzv seçilib
Futbol
- 13 oktyabr, 2026
- 17:45
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Pepe Portuqaliya Futbol Federasiyası (FPF) fondunun İdarə Heyətinə üzv seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FPF-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Portuqaliya millisinin sabiq üzvü 2007–2017-ci illərdə İspaniyanın "Real" klubunda 334 matçda meydana çıxıb və 14 titul, o cümlədən 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasını, 3 dəfə La Liqanı qazanıb. Pepe Portuqaliya yığmasının heyətində 2016-cı ildə Avropa çempionu, 2019-cu ildə isə UEFA Millətlər Liqasının qalibi olub.
Qeyd edək ki, 41 yaşlı keçmiş futbolçu 2024-cü ilin avqustunda karyerasını başa vurub.
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