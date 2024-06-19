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Pepe Avropa çempionatları tarixinin ən yaşlı futbolçusu olub

Pepe Avropa çempionatları tarixinin ən yaşlı futbolçusu olub Bu il Pepe kimi tanınan 41 yaşlı Kepler Laveran Lima Ferreyra Avropa çempionatı oyunları tarixində ən yaşlı futbolçusu olub.
Futbol
19 İyun , 2024 04:00
Pepe Avropa çempionatları tarixinin ən yaşlı futbolçusu olub

Pepe kimi tanınan 41 yaşlı Kepler Laveran Lima Ferreyra Avropa çempionatları tarixinin ən yaşlı futbolçusu olub.

“Report”un məlumatına görə, Portuqaliya millisinin müdafiəçisi AVRO-2024-ün qrup mərhələsinin I turunda Çexiyaya qarşı keçirdikləri oyunda meydana çıxmaqla bunu bacarıb.

Bundan əvvəl bu rekord AVRO-2016-da 40 yaşında meydana çıxan macarıstanlı qapıçı Qabor Kiraya məxsus idi.

Pepe üçün hazırkı Avropa çempionatı beşinci (2008, 2012, 2016, 2020, 2024) olub. Bu göstərici üzrə rekord onun Portuqaliya millisindəki komanda yoldaşı Kriştianu Ronalduya (6) məxsusdur.

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Rus versiyası Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы

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