Niderland çempionu olan futbolçu 7 il müddətinə həbs edilib

"Tvente" klubu ilə 2010-cu ildə Niderland çempionu olan Ronni Stam narkotik alveri və çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
"Report" "NU"-ya istinadən xəbər verir ki, 41 yaşlı sabiq müdafiəçiyə qarşı hökm bu gün Breda məhkəməsi tərəfindən verilib.
Mənbənin məlumatına görə, o, 700 kiloqram kokain qaçaqmalçılığı ilə məşğul olub. Cəza prokurorluğun tələb etdiyi 13 il həbsdən yüngül olub. Məhkəmə müəyyən edib ki, bütün ittihamlar sübuta yetirilməyib.
Stamın qardaşı isə 3,5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Qardaşlar 2020 və 2021-ci illərdə narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olublar. 2024-cü il iyunun 10-da isə saxlanıblar.
Qeyd edək ki, Ronni Stam əvvəllər Niderlandın "NAC Breda" və "Tvente", İngiltərənin "Viqan" və Belçikanın "Standard" komandalarının formasını geyinib.