    Nərgiz Qurbanova: Azərbaycanda təcrübəli qadın futbolçu yetişdirmək üçün zamana ehtiyac var

    Azərbaycanda təcrübəli qadın futbolçular yetişdirmək üçün həm peşəkar məşqçilərə, həm də zamana ehtiyac var.

    Bunu "Report"a müsahibəsində qızlardan ibarət U-17 millisinin sabiq baş məşqçisi Nərgiz Qurbanova deyib.

    Mütəxəssis məktəb problemlərinin də uşaqların inkişafına mane olduğunu söyləyib:

    "Belə bir deyim var: "Həyatda ən yaxşı müəllim təcrübədir". Mən bu fikirlə tam razıyam. Azyaşlı qızlarda ən böyük problem təcrübəsizlikdir. Bunun da bir neçə səbəbi var. Əsas problem qızların futbola çox gec başlamasıdır. Həmçinin məktəb problemləri var ki, bu da uşaqların məşqlərdə mütəmadi iştirakına mane olur. Bütün bunlar futbolçunun yetişməsində böyük rol oynayır. Məsələn, Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə 2011-ci il təvəllüdlü qızları aparmışdıq. Onların təcrübəsizliyi nəticələrdə də əksini tapdı. Hesab edirəm ki, təcrübəli futbolçu yetişdirmək üçün həm peşəkar məşqçilərə, həm də zamana ehtiyac var".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

