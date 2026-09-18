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    "Neftçi"nin baş məşqçisi Yuri Vernidub: "Bizi qarşıda çətin oyunlar gözləyir"

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2026
    • 20:27
    Neftçinin baş məşqçisi Yuri Vernidub: Bizi qarşıda çətin oyunlar gözləyir

    "Neftçi"ni qarşıda ağır qarşılaşmalar gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən komandanın baş məşqçisi Yuri Vernidub Misli Premyer Liqasının VI turunda "Qəbələ"yə qarşı matçdan sonra baş tutan mətbuat konfransında bildirib.

    Mütəxəssis çətin rəqibə qarşı oynadıqlarını bildirib:

    "Bu matçın ardından bir neçə futbolçumuz milli komandaların düşərgəsinə qoşulacaq. Digər oyunçularımıza isə beş günlük istirahət verəcəyik. Daha sonra, sentyabrın 24-dən etibarən "Sabah"la qarşılaşmanın hazırlıqlarına start verəcəyik. Növbəti rəqibimiz son Azərbaycan çempionudur. Bu səbəbdən həmin görüşə xüsusi diqqətlə hazırlaşacağıq. Ardınca oktyabrın 2-də "Araz-Naxçıvan"la yoxlama matçında qüvvəmizi sınayacağıq. "Sabah"la görüşdən sonra isə bizi "Qarabağ" və "Turan Tovuz"la prinsipial və kifayət qədər ağır qarşılaşmalar gözləyir".

    Qeyd edək ki, "Qəbələ" - "Neftçi" qarşılaşması Bakı klubunun 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Yuri Vernidub Neftçi FK Qəbələ FK Azərbaycan Premyer Liqası
    Neftchi head coach Yuriy Vernydub: 'We have tough matches ahead'

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