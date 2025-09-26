İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    "Neftçi" nigeriyalı futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 17:07
    Neftçi nigeriyalı futbolçunun transferini açıqlayıb

    "Neftçi" növbəti transferini rəsmiləşdirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, nigeriyalı futbolçu İfeanyi Metyu "ağ-qaralar"la anlaşıb

    28 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə "1+1" illik müqavilə bağlanıb. O, 18 nömrəli formanı geyinəcək.

    Qeyd edək ki, sonuncu klubu "Sürix" (İsveçrə) olan Metyu vətənindən başqa, Norveç və Türkiyə liqalarında da oynayıb. Metyu Norveç Kubokunun və 20 yaşadək futbolçular arasında Afrika Kubokunun qalibi olub.

    "Neftçi" klubu transfer Azərbaycan futbolu legioner

