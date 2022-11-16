Moldova və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri bəlli olub

Kişineuda beynəlxalq yoldaşlıq oyununda üz-üzə gələcək Moldova və Azərbaycan yığmalarını start heyətləri açıqlanıb.
"Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaq:
Moldova: 1.Dmitri Çelyadnik. 2.Oleq Ryabçuk, 4.İqor Armaş, 7.Artur Yonitse (k), 10.Yevgeni Koçuk, 11.Vitali Damașkan, 13.Mixail Kaymakov, 14.Yuri Yovu, 17.Daniel Dumbravanu, 21.Yoan-Kelin Revenko, 22.Vadim Ratse
Ehtiyat oyunçular: 12.Kristian Avram, 23.Dorian Raylyan, 3.Vadim Boloxan, 5.Serciu Platika, 6.Kristian Dros, 8.Nikita Motspan, 9.Mixail Ştefan, 15.Yon Jardan, 16.Viktor Stıne, 18.Marius Yosipoy, 19.Virciliu Postolaki, 20.Mixai Platika, 24.Yaser Tsurkan, 25.Sergey Kleşenko, 26.Serafim Kojokar
Baş məşqçi: Sergey Kleşenko
Azərbaycan: 12.Şahruddin Məhəmmədəliyev, 6.Höccət Haqverdi, 8.Emin Mahmudov (k), 11. Ramil Şeydayev, 15.Bəxtiyar Həsənəlizadə, 18.Anton Krivotsyuk, 19.Elvin Cəfərquliyev, 20.Riçard Almeyda, 21. Ozan Can Kökçü, 22.Aleksey İsayev, 24. Musa Qurbanlı
Ehtiyat oyunçular: 1.Emil Balayev, 23.Səlahət Ağayev, 2.Amin Seydiyev, 3.Azər Salahlı, 4.Bəhlul Mustafazade, 5.Cəlal Hüseynov, 7.Namik Ələskərov, 9.Renat Dadaşov, 10.Mahir Emreli, 13.Anatoli Nuriyev, 14.Ceyhun Nuriyev, 16.Elvin Camalov, 17.Toral Bayramov, 25.Rövlan Muradov, 26.Qismət Alıyev
Baş məşqçi: Canni De Byazi
Qeyd edək ki, "Zimbru" stadionunda keçiriləcək Moldova - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.