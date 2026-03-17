İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "Mingəçevir" klubu azarkeşlərinin davranışına görə ziyana düşüb

    Futbol
    • 17 mart, 2026
    • 13:05
    Mingəçevir klubu azarkeşlərinin davranışına görə ziyana düşüb

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Mingəçevir" klubu azarkeşlərinə görə cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Bölgə təmsilçisi XVIII turda "Səbail"lə görüşdə fanatların meydana kənar əşyalar atmasına görə 600 manat ödəyəcək. Tərəfdarların pirotexniki vasitədən istifadədəsinə görə isə "Mingəçevir" 1500 manat ziyana düşüb. Bu hal cari mövsüm ikinci dəfə təkrarlanıb.

    Sözügedən matçda "Səbail"in altı üzvü sarı vərəqə görüb. Bu isə klubun 210 manat cərimələnməsinə səbəb olub.

    Mingəçevir PFK AFFA İntizam Komitəsi Azərbaycan I Liqası Səbail PFK

    Son xəbərlər

    14:01

    "Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir

    Region
    13:55

    Horovlu kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    13:52

    "Oleq Bakinski" ilə birgə təqsirləndirilən Ukraynanın sabiq nazir müavini ilə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:48

    Zelenski ABŞ-yə İran PUA-larına qarşı mübarizədə Ukraynanın köməyini təklif edib

    Digər ölkələr
    13:47

    Maksat Mamıtkanov Bişkek və Bakı arasında tərəfdaşlığın prioritetləri: energetika, logistika və hava əlaqəsi – MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:46

    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında ötən il 2 milyard dollara yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:35

    Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında ötən il 438 milyon dollarlıq profisit yaranıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti