Məşhur italiyalı futbolçunun akademiyası ilə bağlı müsadirə qərarı verilib
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 15:04
İtaliya yığmasının sabiq üzvü, hazırda "Bolonya"nın formasını geyinən Çiro İmmobilenin təsis etdiyi akademiya ilə bağlı yol verilən tikinti pozuntuları səbəbindən müsadirə qərarı verilib.
"Report"un "La Gazzetta Dello Sport"a istinadən məlumatına görə, prokurorluq tərəfindən aparılan istintaqda tikinti pozuntuları və təhlükəli tullantıların qanunsuz atıldığı iddia edilib.
Həmçinin İmmobilenin ailə üzvlərinin də daxil olduğu 6 nəfər haqqında istintaqın davam etdiyi bildirilib.
Futbolçu sosial şəbəkələr vasitəsilə verdiyi açıqlamada bu ilin martında açılışı olan akademiya ilə bağlı sonda ədalətli qərar çıxarılacağına və fəaliyyətində problem yaranmayacağına ümid etdiyini deyib.
Son xəbərlər
15:40
İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:38
Foto
Məşhur italyan şef-aşpaz Bakıda ustad dərsi keçibMədəniyyət
15:36
DTX və DSX Azərbaycan-İran sərhədində əməliyyat keçiribHadisə
15:33
Azərbaycan Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaqFutbol
15:29
Foto
Cəlilabadda əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
15:26
Britaniya Rusiyanın iki neft şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
15:26
Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaqİncəsənət
15:24
Bakıda Xəzərin problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçiriləcəkEkologiya
15:22